شاهد.. تبادل إطلاق نار في مركز تجاري بتكساس

المصدر: أ ف ب

أعلنت شرطة مدينة إل باسو السبت أنّ هناك "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز تجاري في المدينة الواقعة في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة في تغريدة بعيد الساعة 12 ظهراً (الساعة 17,00 ت غ) "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري. الوضع ما زال يتطوّر"، مضيفة "تلقّينا تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلّح يطلقون النار".

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام محليّة أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة.

ولم يتسنّ الحصول على تفاصيل إضافية في الحال.

وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.

والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.