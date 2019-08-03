ترامب يكلف أحد «الصقور» بإعداد اتفاق نووي جديد مع إيران

المصدر: واشنطن - وكالات

كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور ليندسي غراهام، أحد صقور الكونغرس ورئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، بإعداد مشروع لإبرام اتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحب منه في مايو 2018.

ويعمل غراهام حالياً بالتنسيق مع كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين يركزون على سياسة الشرق الأوسط لإيجاد بديل لصفقة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران، وفق ما تحدث أربعة أشخاص على دراية بتلك التحركات لـ «ديلي بيست».

وقال اثنان من تلك المصادر إن جزءاً من تلك الجهود يتضمن تقديم أفكار من جهات خارجية، بمن في ذلك المسؤولون الأجانب.



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تكليف ليندسي غراهام بإعداد مشروع اتفاق مع إيران