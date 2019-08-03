ألمانيا تؤيد حظر منظمة تدعم حزب الله

المصدر: برلين-وكالات

أيدت المحكمة الدستورية في ألمانيا، أمس، قرار وزير الداخلية السابق توماس دي مزيير بحظر منظمة تدعم حزب الله الإرهابي. ووفق صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أعلنت المحكمة قرارها النهائي بتأييد حظر منظمة «ألوان من أجل الأطفال الأيتام» بسبب دعمها للحزب الإرهابي وجمع تبرعات لصالحه.

وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أن «قرار حظر منظمة تجمع تبرعات لدعم الإرهاب متوافق مع الدستور»، وفق ما نقلته «دي فيلت».

وبذلك، رفضت المحكمة طعناً قدمته المنظمة ضد قرار وزير الداخلية السابق بحظرها، بدعوى أن القرار مخالف للدستور.

وكان وزير الداخلية الألماني السابق دي مزيير أصدر أمراً تنفيذياً في ٢٠١٤ بمنع المنظمة من مزاولة نشاطها في ألمانيا وحلها، بسبب دعمها لحزب الله وجمعها الأموال لصالحه.

وجاء ذلك القرار آنذاك بعد رصد الاستخبارات الألمانية دعم منظمة ألوان من أجل الأطفال الأيتام لحزب الله بـ3 ملايين يورو.

وفي ٦ يونيو الماضي، أحال البرلمان الألماني طلباً قدمه حزب البديل أكبر أحزاب المعارضة لحظر حزب الله في ألمانيا إلى لجنة الشؤون الداخلية للمناقشة وإبداء الرأي، على أن يعود للنقاش العام بعد انتهاء اللجنة من تقريرها.

وفي مايو الماضي، قالت صحيفة «ذود دويتشه تسايتونغ» الألمانية إن «حزب الله يستغل ألمانيا واقتصادها الأقوى في أوروبا، لجمع الأموال لتمويل عملياته العسكرية».