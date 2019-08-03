أمريكا تطالب بإعادة أسرى «داعش» لأوروبا

المصدر: واشنطن - وكالات

كررت الولايات المتحدة دعوتها الدول الأوروبية إلى استعادة مسلحيها الذين شاركوا في القتال مع «داعش» بالعراق وسوريا، والمعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية نحو ألفي مسلح من تنظيم داعش الإرهابي، من أكثر من 50 دولة، ويُضاف إليهم نحو 70 ألف طفل وامرأة من عائلات مسلحي داعش.

وأفاد المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات بأن هناك نحو 450 فرنسياً محتجزين في سوريا، و24 طفلاً وامرأة لدى السلطات العراقية، في حين يبلغ تعداد الفرنسيين العائدين من القتال في سوريا والعراق نحو 400 بينهم 68 طفلاً، و43 امرأة.