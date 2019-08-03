32 قائمة في الانتخابات الإسرائيلية

المصدر: Ⅶ القدس المحتلة - وكالات

أكثر من 32 قائمة تقدمت لخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المبكرة في 17 من سبتمبر المقبل، لكن يبدو أن أقل من ثلثها فقط ستجد طريقها إلى الكنيست.

وبانتهاء التسجيل للانتخابات، وهي المبكرة الثانية التي تجري هذا العام، الليلة قبل الماضية، نشرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أمس، قائمة بالأحزاب التي ستخوض عملية الاقتراع.

ويتعين على أي حزب اجتياز نسبة الحسم وهي 3.25% من أصوات الناخبين كي يشق طريقه إلى الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعداً. واستناداً إلى استطلاعات الرأي العام في إسرائيل فإن الأحزاب المتوقع فوزها في الانتخابات المقبلة هي «الليكود» برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، و«أزرق أبيض» برئاسة بيني جانتس، و«شاس» برئاسة أرييه درعي. كما دخل إلى قائمة المرشحين للفوز كذلك حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، و«المعسكر الديمقراطي» برئاسة نيتسان هوروفيتش، وتحالف «العمل - جيشر» برئاسة عمير بيرتس، و«اتحاد أحزاب اليمين» برئاسة أياليت شاكيد، و«يهودوت هتوراه» الذي يتزعمه يعقوب ليتسمان، إضافة إلى القائمة المشتركة وهي تكتل 4 أحزاب عربية.