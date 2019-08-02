اتفاق سلام تاريخي في موزمبيق

وقع رئيس موزمبيق فيليب ميوسي وزعيم «رينامو» أوسوفو موماد أمس، اتفاق سلام تاريخياً يهدف إلى وضع حد لعقود من الصراع بين السلطة وحركة التمرد السابقة التي أصبحت في ما بعد حزب المعارضة الرئيسي.

وجرى الحفل الذي نقلته قناة التلفزيون مباشرة على الهواء، في محمية غورونغوسا الوطنية في وسط البلاد، بعد 27 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية الأولى.

ويضع هذا الاتفاق حداً لمسار طويل من المفاوضات التي بدأها الزعيم التاريخي لحركة رينامو ألفونسو دلاكاما الذي توفي في مايو 2018، ويأتي التوقيع عليه قبل حلول موعد الانتخابات العامة المرتقبة في أكتوبر. ويواجه نظام موسي عمليات مجموعة متشددة في شمال البلاد، أدت إلى مقتل 250 شخصاً منذ أكتوبر الماضي.مابوتو - أ.ف.ب