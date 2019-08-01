قانون مرور صارم يدخل حيز التنفيذ في كرواتيا

المصدر: د ب ا

بدأت كرواتيا اليوم الخميس تطبيق قانون للمرور يتسم بالتشدد والصرامة، بموجبه يواجه قائدو السيارات دفع غرامات أعلى بكثير في حال ارتكاب مخالفات، ويصل الأمر إلى إمكانية مصادرة السيارة.

وضاعف القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان في الثاني عشر من يوليو الماضي، الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية، وبينها السير عكس الاتجاه على الطرق السريعة، وتجاوز سرعة 50 كيلومترا/ساعة في المناطق السكنية، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة تحت تأثير مخدر، والقيادة بدون رخصة، أو برخصة منتهية الصلاحية.

وتشمل هذه المخالفات أيضا رفض قائد السيارة الخضوع لاختبار الكشف عن الكحوليات أو المخدرات، والفرار عقب ارتكاب حادث مروري سقط فيه قتلى أو جرحى.

كما ضاعف القانون الغرامة على مخالفات أقل جسامة مثل القيادة دون استخدام حزام الأمان، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتسمح القواعد المرورية الجديدة التي يتضمنها القانون للسلطات المرورية بسحب المركبة مؤقتا في حال تكرار المخالفات، وإلغاء رخصة القيادة في بعض الحالات.

ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، وصل عدد ضحايا الحوادث المرورية في كرواتيا إلى 73 شخصا من بين كل مليون مواطن في عام 2016، مقابل متوسط 50 شخصا في المليون في الاتحاد الأوروبي ككل.