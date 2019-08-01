5 دول أوروبية توافق على استقبال 110 مهاجرين

المصدر: روما - د.ب.أ

ذكر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن خمس دول من الاتحاد الأوروبي وافقت على استقبال أكثر من 110 مهاجرين، كانوا عالقين منذ أيام على متن زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي.

وقال سالفيني في مقطع فيديو، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الدول هي ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبرغ وأيرلندا. وأضاف أن بعض المهاجرين سيبقون في إيطاليا وستعتني بهم الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية. وكان سالفيني قد قال سابقاً إنه لن يسمح بنزول المهاجرين من القارب حتى تسمح دول أخرى بالاتحاد الأوروبي باستقبالهم. وقال في رسالته على فيسبوك: «خلال الساعات المقبلة، سأسمح شخصياً بإنزال المهاجرين».

إلى ذلك، نزل عشرات المهاجرين، أمس، في إيطاليا بعدما علقوا منذ أسبوع على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، إثر اتفاق ينص على توزيعهم على 5 دول أوروبية. وغادر 116 رجلاً السفينة غريغوريتي، ونزلوا في ميناء أوغوستا العسكري في جزيرة صقلية، قبل أن يتم نقلهم إلى مركز إيواء في بوزالو جنوباً.