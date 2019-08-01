هونغ كونغ تتهم 44 محتجاً بارتكاب أعمال شغب

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

مَثل أكثر من 40 شخصاً أمام محكمة في هونغ كونغ، أمس، بتهمة ارتكاب أعمال شغب، بسبب مشاركتهم في احتجاج اندلع مؤخراً وتحول إلى العنف، عندما اشتبك آلاف النشطاء مع الشرطة قرب مكتب الممثل الصيني الرئيسي في المدينة. كانت السلطات قد ألقت القبض على المتهمين، وعددهم 44 شخصاً، بعد تجمّع سلمي في حديقة في الحي التجاري المركزي بالمدينة والذي تحولت بشكل سريع إلى معارك بين آلاف من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وقد يثير استخدام قانون مكافحة الشغب حفيظة النشطاء الذين يطالبون الحكومة بتجنب استخدام مصطلح مكافحة الشغب للإشارة إلى المظاهرات. وبموجب قانون هونغ كونغ، تعرف أعمال الشغب على أنها تجمع غير قانوني لثلاثة أشخاص أو أكثر حيث يرتكب أي شخص انتهاكاً للسلم، ويمكن أن يعاقب المدان بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتم إطلاق سراح معظم المتهمين بكفالة قدرها 1000 دولار . وفرضت المحكمة أيضاً حظراً للتجول على معظمهم من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً. كما أمرت كثيراً منهم بالبقاء في هونغ كونغ. واندلعت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بإرسال المشتبه بهم إلى البر الرئيسي في الصين لمحاكمتهم، لكنها تطورت بعد ذلك إلى احتجاجات أكبر ضد حكومة المدينة وبكين.