الإمارات تشارك في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

المصدر: القاهرة - وام

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ46 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عقدت، أول من أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة رؤساء إدارات ومسؤولي حقوق الإنسان.

ومثل الدولة في الاجتماع وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ضم سعيد الحبسي وإيمان خميس الريسي ونورة آل علي. وأكدت الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أهمية الاختصاصات، التي تقوم بها اللجنة لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً.

وهنأت- في كلمة لها خلال افتتاح أعمال الدورة- اللجنة على اعتماد «الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان» على مستوى القمة و«الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» على المستوى الوزاري.