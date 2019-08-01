34 قتيلاً في انفجار عبوة بحافلة مدنية في أفغانستان

المصدر: هرات - أ.ف.ب

قُتل 34 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، في غرب أفغانستان، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم، قالت السلطات إنّ طالبان زرعتها، وذلك غداة تقرير للأمم المتحدة يصف الخسائر المدنية الناتجة من الصراع بـ«غير المقبولة».

وقال علي جمعة، أحد الركاب المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج: «كان الوقت ليلاً، وانفجر لغم بالحافلة، وقع الكثير من القتلى والجرحى». وكانت الحافلة تسير على الطريق التي تربط بين قندهار وهرات، حين انفجرت العبوة الناسفة والتي زرعتها طالبان على جانب الطريق في ولاية فرح، وفق الناطق المحلي باسم الشرطة مهيب الله مهيب، وأضاف أنّ العبوة كانت تستهدف قوات الأمن.

وقال رئيس غرف الطوارئ الاستشفائية في هرات، إبراهيم محمدي، إنّ 34 من ركاب الحافلة قتلوا وأصيب 17 آخرون، متوقعاً ارتفاع حصيلة القتلى. وأكد الناطق باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي الحصيلة، وحمّل أيضاً المسؤولية لطالبان.

ووصف الناطق باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، الانفجار بـ«العمل الوحشي الذي اقترفه الإرهابيون». وقالت منظمة «أنقذوا الأطفال» غير الحكومية البريطانية، في بيان: «هجوم اليوم هو مثال مأسوي آخر على تأثيرات المتفجرات يدوية الصنع».