وزير الخارجية الإيراني يشكر أمريكا لفرضها عقوبات عليه

المصدر: البيان الالكتروني

قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكد مسؤول أمريكي أن ظريف ساعد في تنفيذ "جدول أعمال متهور" لخامنئي، مضيفاً أن أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

ورد ظريف على ذلك بقوله: "أمريكا فرضت علي عقوبات لأنني أمثل تهديدا لجدول أعمالها"، مضيفاً أن هذا الإجراء" لن يكون له تأثير علي أو على أسرتي".

وقال في تغريدة على موقع تويتر:" شكراً لاعتباركم أني أشكل مثل هذا التهديد الكبير لأجندكم".