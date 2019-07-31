القضاء الأوكراني يأمر بمصادرة ناقلة نفط روسية

المصدر: كييف- أ.ف.ب

أمرت محكمة أوكرانية، أمس، بمصادرة ناقلة نفط روسية احتُجزت الأسبوع الماضي، لتورّطها في نزاع بحري وقع العام الماضي بين أوكرانيا وروسيا، وفق ما أعلن المدّعي العام العسكري أناتولي ماتيوس. وأصدرت محكمة أوديسا في جنوب البلاد الاثنين، قراراً بمصادرة الناقلة النفطية «نيكا سبيريت»، بحسب ما جاء في وثائق نشرها المدّعي العام. وقال ماتيوس: إن المحكمة صادرت السفينة المذكورة، مضيفاً «قمنا بذلك قانونياً».

وقال جهاز الأمن الأوكراني الأسبوع الماضي، إنه احتجز الناقلة الروسية المعروفة سابقا باسم «نيما» لدى دخولها ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا. وصادر المحققون وثائق كانت على متن الناقلة واستجوبوا طاقمها المؤلف من 10 أفراد. واحتجز الأمن الأوكراني الناقلة لكنه أفرج عن أفراد الطاقم العشرة وسمح لهم بالعودة إلى روسيا.