%38 من الروس يرفضون تولي بوتين فترة رئاسية جديدة

المصدر: موسكو- د.ب.أ

خلص استطلاع للرأي أجراه مركز ليفادا، أكبر مركز استطلاع مستقل في روسيا، إلى أن 38 في المئة من الروس لا يريدون تولي الرئيس الروسي فلادمير بوتين فترة رئاسية أخرى. ومن المقرر أن يصل بوتين، الذي يتولى السلطة رئيساً أو رئيس وزراء منذ ما يقرب من عقدين، للحد الأقصى لتولي الرئاسة وهو فترتان رئاستان عام 2024. وكان قد أعيد انتخاب بوتين العام الماضي، بعد حصوله على أكثر من ثلثي أرباع الأصوات.

وأظهر استطلاع مركز ليفادا، الذي أجري هذا الشهر، ازدياد الشعور بعدم الرضا تجاه بوتين. وكانت نسبة الروس الذين لا يريدون استمرار بوتين في فترته الحالية هي الأكبر خلال الخمسة أعوام الماضية، منذ ارتفاع وتيرة النعرة القومية في أعقاب ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية عام 2014. وقال مدير المركز ليف جودكوف في تعليقات نشرتها «صحيفة فيدوموستي»: «سنرى زيادة في التوجه السلبي في ما يتعلق بالرئيس».