جونسون يدعو أوروبا للتخلّي عن معارضة بريكست

المصدر: لندن - وكالات

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي إلى التخلّي عن معارضتهم لإعادة التفاوض على اتفاق بريكست وسط انخفاض سعر الجنيه الإسترليني، وتزايد المخاوف من الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

ويرغب «جونسون»، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، في تغيير بنود الاتفاق الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي، ولكنه يصرّ على أنه سيأخذ بلاده خارج الاتحاد دون اتفاق في حال الضرورة في 31 أكتوبر.

وصرّح «جونسون» للصحفيين خلال أول زيارة له إلى أسكتلندا بـ«اتفاق الانسحاب ميت». وأضاف: «أنا واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق، ولكن من الصواب كذلك الاستعداد للخروج دون اتفاق».

ولم تعلن الحكومة بعد خطط «جونسون» لزيارة العواصم الأوروبية، وأشارت الناطقة باسم الحكومة إلى أنه لن يزور تلك العواصم إلا إذا غيّرت بروكسل موقفها. وقالت: «هو يرغب بالتأكيد في لقاء قادة الاتحاد الأوروبي والتفاوض، ولكنه لا يرغب في أن يُطلب منه أن يذهب ليتم إخباره بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التفاوض مجدداً على اتفاق الخروج».