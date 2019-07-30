ترامب يهاجم قساً يدافع عن حقوق السود

المصدر: واشنطن - وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القس آل شاربتون من حركة الدفاع عن حقوق السود بأنه «مخادع يكره البيض والشرطيين!»، واتهمه مجدداً بالعنصرية بعد هجماته في نهاية الأسبوع على نائب أسود من مدينة بالتيمور.

ورداً على سؤال صحافيين في بالتيمور، أعرب آل شاربتون عن أسفه لأن الرئيس يلعب بـ«ورقة الانقسام العرقي». وأضاف القس المعمداني، المرشح السابق للانتخابات التمهيدية عام 2004، «لديه حقد على السود والأشخاص الملونين».

وهذه التغريدة الجديدة لترامب التي نشرت، أمس، تؤكد أنه لا ينوي التراجع عن التصريحات التي أدلى بها في نهاية الأسبوع، حيث وصف مدينة بالتيمور بأنها «مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالجرذان».

كما انتقد النائب الديمقراطي عن بالتيمور إيلايغا كامينغز. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس المقبل، وسيخلفه في المنصب جون راتكليف.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «يسعدني أن أعلن تعيين عضو الكونغرس الجمهوري جون راتكليف الذي يحظى باحترام كبير مديراً للاستخبارات الوطنية». كانت وكالة أنباء «بلومبيرغ» قد نقلت في وقت سابق عن مصدرين مطلعين -لم تكشف النقاب عن هويتهما- قولهما، إن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.