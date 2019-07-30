ماليزيا تنصّب اليوم ملكها الـ16

المصدر: كولالمبور - وكالات

تُجرى في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، مراسيم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ليكون الملك الماليزي الـ16. وتم تعيين السلطان عبدالله ملكاً لماليزيا لمدة 5 سنوات اعتباراً من 31 يناير الماضي في اجتماع الملوك والسلاطين الـ251.

التعيين جاء خلفاً للملك السلطان محمد الخامس الذي استقال من منصبه يوم 6 يناير الماضي بعد توليه المنصب 13 ديسمبر 2016. وتتكون ماليزيا من 14 ولاية، 9 منها سلطنات وراثية، و5 أخرى حكام الولايات، ويتناوب السلاطين الـ9 للولايات هذا المنصب بانتخابات تجرى خلال اجتماع الملوك والسلاطين.

والسلطان عبدالله ولد يوم 30 يوليو 1959 بقصر مانغو تونغال، بمدينة بيكان من ولاية بهانج الماليزية. وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة كليفورد بمدينة كوالا ليبيس عام 1965، ثم مدرسة أحمد الابتدائية الوطنية في مدينة بيكان (1966-1969)، ومدرسة سانت توماس الوطنية الابتدائية، كوانتان ومدرسة سانت توماس الوطنية الثانوية (1970-1974). وأكمل دراسته في مدرسة الدنهام، إلستري، هيرتفوردشاير، في المملكة المتحدة وكلية ديفيس في لندن (1975-1977)، قبل مواصلة دراسته في الكلية العسكرية بالأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة (1978-1979) وكلية ورشستر وكوين إليزابيث في المملكة المتحدة.