إيطاليا تسمح لمهاجرين بالنزول إلى أراضيها

المصدر: روما - وكالات

أفادت وزارة الداخلية الإيطالية أنها سمحت لستة عشر مهاجراً من القاصرين بالنزول من السفينة غريغوريتي التابعة لخفر السواحل الإيطاليين والراسية في ميناء أوغوستا العسكري في صقلية. وأعلنت مصادر في الداخلية التي يتولاها ماتيو سالفيني «الموافقة على نزول 16 شخصاً، هم قاصرون (بين 15 و17 عاما)».

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية في مؤتمر صحافي إن ألمانيا «أبلغت المفوضية الأوروبية، الجمعة، استعدادها لاستقبال مهاجرين» من غريغوريتي، وتؤيد إجراء «مشاورات والتوصل إلى حل منسق» مع شركائها الأوروبيين، لكن الناطق لم يفصح عن رقم محدد.