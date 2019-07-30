مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي إن جنديين أمريكيين قتلا في أفغانستان أمس بينما تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 18 عاماً عبر المفاوضات.

ولم تصدر البعثة مزيداً من التفاصيل.

في الأثناء أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم البدء في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020. وقال بومبيو رداً على سؤال عن إمكانية خفض عديد القوات الأمريكية في أفغانستان قبل الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة، أثناء مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن «إنها التعليمات التي تلقيتها من الرئيس». وأضاف: «قال بكل وضوح انهوا الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب».

وكان ترامب المرشح لولاية رئاسية ثانية وعد قبل انتخابه عام 2016 بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. لكن لدى وصوله إلى السلطة وافق على إرسال جنود أمريكيين إلى البلاد وبات عددهم حالياً 14 ألفاً.