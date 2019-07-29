إثيوبيا تحطم الرقم القياسي بزراعة 200 مليون شجرة في 12 ساعة

المصدر: أديس أبابا - البيان

حطمت إثيوبيا رقماً قياسياً في زرع الأشجار من خلال زرع أكثر من 200 مليون شجرة في 12 ساعة فقط.

وحطمت إثيوبيا هذا الرقم القياسي بزرع أكثر من 200 مليون شتلة خلال نصف يوم كان من المقرر زرعتها خلال يوم، من إجمالي 4 مليارات شتلة يتم زرعها فى هذا الموسم، وتم ذلك بمشاركة من كبار المسؤولين في الدولة والشعب بكافة فئاته المختلفة.

وكان الرقم القياسي مسجلاً للهند، حيث قامت بزرع أكثر من 66 مليون شجرة في 12 ساعة فقط بمشاركة حوالي 1.5 مليون شخص في هذه الحملة الضخمة عام 2017.

وقام رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مع المسؤولين الحكوميين بزراعة الأشجار في مدينة أربا مينش، بولاية جنوب البلاد أمس. كما دعا رئيس الوزراء جميع الإثيوبيين إلى الخروج وزراعة الأشجار في أنحاء البلاد.

وبدأ رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد رسمياً برنامج تاريخي وطني لزراعة الأشجار في مايو الماضي، في إطار مشروع يُسمى «بصمة خضراء» الوطني، وهو جزء من هدف الحكومة الإثيوبية المتمثل في زراعة 4 مليارات شجرة في موسم الأمطار لهذا العام.

شهدت مبادرة غرس الأشجار في إثيوبيا حتى الآن زراعة أكثر من 2.6 مليار شتلة في جميع أنحاء البلاد.

ولقيت المبادرة أيضاً دعماً من مختلف المنظمات الدولية، بما في ذلك مختلف وكالات الأمم المتحدة، وكذلك شركاء التنمية بسبب دورها الإيجابي في مكافحة تغير المناخ.