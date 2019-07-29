3 قتلى في إطلاق النار بكاليفورينا

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل 3 أشخاص مساء الأحد في إطلاق نار في مهرجان الثوم بكاليفورنيا.

وصرح ديون براكو، عضو المجلس المحلي بمدينة جيلروي، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 12 شخصًا آخرين بجروح.

وقالت متحدثة باسم مركز سانتا كلارا فالي الطبي إن 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بحالة الجرحى.

من جهته، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة صباح الإثنين أن قوات الأمن "يعملون في موقع إطلاق النار في جيلروي بكاليفورنيا والتقارير تفيد أن مطلق النار لم يتم توقيفه بعد".

وظهر في لقطات بثتها شبكة التلفزيون "ان بي سي نيوز" مشاركون في "مهرجان الثوم في جيلروي" وهم يجرون هربا بينما تسمع عيارات نارية في المكان. وهذا التجمع هو واحد من أهم مهرجانات الطبخ في البلاد.