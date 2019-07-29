بوتين يؤكد مواصلة تحديث سلاح البحرية الروسية

المصدر: موسكو ـ وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزام بلاده مواصلة العمل لتحديث سلاح البحرية. وبمناسبة يوم البحرية الروسية، قال بوتين في مدينة سان بطرسبورغ إنه جرى بالفعل تحديث 62% من الأسلحة والتجهيزات في البحرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن بوتين قوله إن من واجبات الدولة توسيع نطاق قوة البحرية، مشيراً إلى أن هذا الأمر شرط لازم لتعزيز أمن روسيا وشعبها.

ويجري الاحتفال بيوم البحرية الروسية على نحو تقليدي بإقامة استعراضات في العديد من المدن الساحلية في يوليو من كل عام. ويقام الحفل المركزي في مدينة سان بطرسبورغ. وتشمل الاستعراضات تقديم سفن حربية وعرض تدريبات عسكرية.

وأقيم حفل أيضاً في مدينة طرطوس السورية الساحلية التي تستخدمها روسيا كقاعدة عسكرية لتوفير إمدادات للقوات الروسية المشاركة في الحرب السورية.

وتحدث بوتين في وقت سابق مع الناجين من طاقم غواصة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، تعرضت لحريق مطلع الشهر الجاري ما أودى بحياة 14 بحاراً. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الحريق اندلع عندما كان الفريق يعتزم إجراء قياسات في قاع البحر في شمال البلاد بتكليف من البحرية الروسية.