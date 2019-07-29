قتيلان بتفجير استهدف مرشحاً لمنصب نائب الرئيس بأفغانستان

المصدر: كابول ـ وكالات

قُتل شخصان وأصيب 25 آخرون، في تفجير استهدف أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني، تزامناً مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: «وقع انفجار قرب المكتب ثم اقتحم عدد من المهاجمين المكتب، وطوقت قوات الأمن المنطقة وتحاول قتل المهاجمين في أسرع وقت».

وأفادت حصيلة أولية بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين. وقال الشاهد إيجاز مالك زاده لوكالة فرانس برس إنه «هجوم مباشر على مكاتب حزب روند سبز، سمعت 3 انفجارات ثم إطلاق عيارات نارية».

ولم تتبنَّ أي جهة حتى الآن الهجوم، سواء حركة طالبان أو الفرع الأفغاني لتنظيم داعش الإرهابي.

وأظهرت صور بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان الأسود تغطي المدينة إثر انفجار سيارة مفخخة. كما أظهر شريط مصور أشخاصاً يفرون من محيط مكان الانفجار وسط غبار كثيف.

وبدأت، أمس، في أفغانستان حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر المقبل.