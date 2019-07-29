3 قتلى في إطلاق نار بأوليولي الفرنسية

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قتل 3 أشخاص على الأقل مساء الأحد في أوليولي بإقليم فار الفرنسي في إطلاق نار، وفقًا لـ BFMTV.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيه تمكن من الهرب، لكن الشرطة القضائية في مرسيليا، تمكنت من تحديد هويته.

واستبعدت الشرطة شبهة الإرهاب، ورجحت أن يكون السبب في الحادث الذي وقع حوالي الساعة 19:45 بتوقيت فرنسا، والذي تسبب في وفاة شخصين مستهدفين وامرأة ضحية جانبية، وجرح رجل آخر، تصفية حسابات.

وقالت BFMTV إن الحادث وقع في شارع هادئ غير بعيد عن الشوارع الخطرة، نقالا عن سيسيل موسكوتي، النائبة البرلمانية عن إقليم "فار"، التي صدمت لوقوع مثل هذه الاعمال في مدينة أوليولي الهادئة، والتي يتمتع سكانها بحياة جيدة.



وأضافت موسكوتي "للأسف تشهد تولون ومدنها المزيد من الحوادث من هذا النوع"، "أنا قلقة للغاية، ومصدومة الليلة".