14 قتيلاً بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

المصدر: واغادوغو- أ ف ب

قتل 14 مدنياً على الأقل بين يومي الخميس والجمعة في قرية ديبلو في مقاطعة بيسيلا، شمالي بوركينا فاسو، في هجوم نفذه نحو 20« مسلّحاً» وصفوا بأنهم إرهابيون، وفق ما قالت، أمس، مصادر أمنية ومحلية. وأعلن مصدر أمني «مساء الخميس: شنت مجموعة ضمت نحو 20 شخصاً هجوماً على قرية ديبلو، أدى إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل».

وأكد المصدر نفسه أن «الحصيلة الأولى كانت سبعة أشخاص، ولكن تحتم رفعها بعد اكتشاف جثث جديدة الجمعة. ثمة أشخاص في عداد المفقودين، ويجب توضيح مصير هؤلاء النازحين الذين فروا من القرية بعد الهجوم لنتمكن من تقييم الوضع».