موجة الحر تجلب «ليالي استوائية» شمال أوروبا

المصدر: ستوكهولم - أ.ف.ب

تشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة خانقة مع تحرك موجة الحر غير المسبوقة في أوروبا شمالاً، ما أدى في بعض المناطق إلى «ليالٍ استوائية»، بحسب ما أفاد معهد الأرصاد السويدي.

وطال الحر حتى شمال السويد. وسجلت درجة حرارة قياسية في مدينة ماركوسفينسكا شمال السويد، الجمعة، بلغت 34,8 درجة، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في السويد هذا العام.

وقال خبير الأرصاد الجوية جون جوربيلند: «إنها أعلى درجة حرارة تسجل في الشمال منذ 1945، وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة».

وشهدت عدة مناطق في السويد في بداية الأسبوع ما يعرف بـ«ليالٍ استوائية»، أي درجات حرارة لا تقل عن 20 درجة ليلاً.

وبحسب الخبير فإن درجات الحرارة لم تكن غير معتادة في جنوب البلاد التي تبلغ 30 درجة لبضعة أيام سنوياً، مع أن الدرجات الحالية أعلى من المعدل المعتاد.

وحذر معهد الأرصاد من مخاطر نقص الماء في أغسطس في 15 من المقاطعات الـ21 في السويد، كما شملت موجة الحر دولاً أخرى في شمال أوروبا.

وقال معهد الأرصاد النرويجي إنه سجلت «ليالٍ استوائية» في 20 منطقة في جنوب النرويج. وصدرت تحذيرات من موجة حر في السويد والنرويج وفنلندا. وحضت الشرطة الفنلندية في بداية الأسبوع السائقين على الانتباه إلى الظباء التي كثر عبورها الطرقات بحثاً عن الماء والانتعاش.