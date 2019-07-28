إنقاذ 700 راكب من فيضانات حاصرت قطاراً بالهند

المصدر: نيودلهي د.ب.أ

ذكر مسؤولون، أمس، أنه جرى إرسال أفراد ومروحيات عسكرية وقوارب لإنقاذ ما يصل إلى 700 راكب، تقطعت بهم السبل في قطار، بعدما حاصرته مياه الفيضانات الموسمية بالقرب من مومباي الهندية.

وعُلق قطار ماهالاكسمي إكسبريس على بعد نحو 60 كيلو متراً من مومباي منذ وقت متأخر من ليلة الجمعة. وطلب ركاب القطار المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو لوضعهم التقطوها بهواتفهم الجوالة.

وقال سونيل أوداسي، المتحدث الإقليمي باسم سكك الحديد، للصحافيين: «جرى نقل كل الركاب بما في ذلك العديد من الأطفال إلى مناطق آمنة في جهود إنقاذ هائلة». وقال الركاب إنهم ظلوا من دون طعام أو مياه شرب لما يصل إلى 15 ساعة.