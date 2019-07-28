ترامب يمول جدار المكسيك من أموال الجيش

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

سمحت المحكمة العليا الأميركية، الإدارة الرئيس دونالد ترامب باستخدام 2,5 مليار دولار من أموال البنتاغون لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، في قرار اعتبره الرئيس «نصراً كبيراً».

وكتب ترامب على تويتر «نصر كبير بشأن الجدار»، في تعليقه على القرار، الذي يعزّز قدرته على الوفاء بأحد وعوده الانتخابية، وهو بناء الجدار الهائل. وأضاف «فوز كبير لأمن الحدود وسيادة القانون».

وأبطلت المحكمة العليا الجمعة قرار محكمة أدنى بأصوات خمسة قضاة مقابل أربعة، وقضت بأن الحكومة «قدمت في هذه المرحلة» ما يكفي من الحجج ما لا يترك مجالاً للجهات المدعية للطعن في تحويل الأموال، ويسمح للرئيس باستخدام المبالغ بانتظار انتهاء الإجراءات القضائية. ونددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، بقرار المحكمة.