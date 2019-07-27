تراجع ملحوظ لعدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

‎كشفت صحيفة "اعتماد" الإيرانية الإصلاحية النقاب عن انخفاض عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 44 ألف شخص، وفقاً لـ "

‎وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن "عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض من 117 ألفًا في العام 2016 إلى 73 ألف شخص حاليًا، وذلك "بسبب تدهور العلاقات بين البلدين".

‎وأضافت أن "عدد السياح الإيرانيين المتوجهين إلى الإمارات انخفض أيضاً من 700 ألف شخص إلى 350 ألفًا خلال الفترة نفسها".

وأرجعت الصحيفة السبب لتوتر العلاقات البلدين وصولًا إلى ما يشبه القطيعة، عقب أحداث اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.