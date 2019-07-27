قتلى وجرحى في سلسلة زلازل هزت الفلبين

المصدر: البيان الإلكتروني

سقط عدد من القتلى والجرحى في سلسلة زلازل قوية ضربت الفلبين اليوم السبت.

وذكر مسؤولون أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون في الزلازل القوية التي هزت إقليم يقع أقصى شمال الفلبين اليوم السبت.

وقال معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين إن الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 5.4 درجات، وقع على مسافة 12 كيلومترا شمال شرق بلدة اتبايات في إقليم باتانيس، على بعد 695 كيلومترا شمال العاصمة مانيلا، في الساعة الرابعة و16 دقيقة صباحا (2016 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة).

وأضاف المعهد أنه بعد ذلك بثلاث ساعات، وقع زلزال بقوة 9ر5 درجة، على بعد 21 كيلومترا شمال شرق بلدة اتبايات.

وتابع المعهد أن زلزالا آخر، بقوة 8ر5 درجة هز بلدة باسكو القريبة، بعد ذلك بأكثر من ساعتين.

وتسبب الزلزال الأول الذي وقع قبل الفجر في سقوط خمسة قتلى، الذين دُفنوا في منازل منهارة، طبقا للمكتب الوطني للدفاع المدني. وأضاف المكتب أن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم، عندما انهارت عليهم أنقاض متساقطة في أعقاب الهزات التالية.

وقال رولدان اسديكول، رئيس الهيئة الإقليمية لمواجهة الكوارث إن كنيسة يعود تاريخها إلى /131 عاما/ كانت من بين المنازل والمباني التي تعرضت لأضرار في الزلازل، والمباني كانت مصنوعة بالأساس من الأسمنت والطوب كنوع من الحماية من الأعاصير التي تجتاح الإقليم، بحسب وكالة الانباء الألمانية.

وأرسل الجيش طائرة من مانيلا لنقل أفراد من فرق الطوارئ وسلع إغاثة من الأقاليم الشمالية القريبة إلى بلدة اتبايات، التي لا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب.

وطمأن المتحدث الرئاسي، سلفادور بانيلو سكان جزيرة باتانيس المتضررين من أن عمليات الإغاثة تجرى بسرعة لمساعدتهم.

وأضاف في بيان "نطلب من سكان الجزيرة التزام الهدوء ونحثهم على أن يبقوا حذرين ويتعاونوا مع فرق التعامل مع الوضع الحكومية وفرق الإغاثة".







