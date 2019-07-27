مقتل إسرائيليين بالرصاص في المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - وكالات

قُتل رجلان إسرائيليان بالرصاص، في ضربة لها علاقة فيما يبدو بنزاعات بين العصابات، في مركز فاخر للتسوق بمدينة مكسيكو سيتي، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت شرطة مكسيكو سيتي إن امرأة ورجلاً فتحا النار على الإسرائيليين في مطعم بساحة أرتز بدريجال الراقية في جنوب غربي العاصمة المكسيكية قبل أن يلوذا بالفرار. وقالت شرطة مكسيكو سيتي إن أحد الإسرائيليين لاقى حتفه على الفور بينما توفي الآخر في المستشفى. وقالت الشرطة إن أحد المهاجمين المشتبه بهما أطلق النار فأصاب ضابط شرطة خارج المركز التجاري ببندقية عيار 223 قبل أن يفر من مكان الحادث في سيارة نيسان فيرسا زرقاء.