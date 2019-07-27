روسيا تعتبر منظمة «المجلس الأطلسي» الأمريكية غير مرغوب فيها

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت السلطات الروسية أنها تعتبر المنظمة الأمريكية غير الحكومية المتخصصة بالشؤون الدولية، «المجلس الأطلسي»، «غير مرغوب فيها»، ما يمهد لمنعها في روسيا وسط أسوأ أجواء من التوتر مع واشنطن منذ الحرب الباردة.

وقالت النيابة العامة في بيان إنه ثبت أن نشاطات المنظمة غير الحكومية «المجلس الأطلسي للولايات المتحدة» تشكل «تهديداً لأسس النظام الدستوري ولأمن روسيا». وأبلِغت وزارة العدل الروسية بهذه الخلاصة بهدف وضع المنظمة على لائحة الكيانات «غير المرغوب فيها» في روسيا، بحسب البيان.

وتقول المنظمة على موقعها الإلكتروني إنّها تروّج لـ«قيادة بناءة ومشاركة في الشؤون الدولية بالاستناد إلى الدور المركزي لمجتمعات الأطلسي» في مواجهة التحديات العالمية.