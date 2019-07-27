مقتل 20 نيجيرياً في صدامات بين الشرطة ومحتجين

قال ناطقون باسم جماعة دينية شيعية في نيجيريا أمس، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً قتلوا هذا الأسبوع، خلال سلسلة احتجاجات مستمرة على الرغم من تزايد عدد الوفيات وإعلان السلطات تعزيز الإجراءات الأمنية.

وقال أحد المتحدثين: إن عدد القتلى قد يصل إلى 25. وخرج أعضاء الحركة الشيعية في نيجيريا، في تظاهرات بالعاصمة النيجيرية أبوجا للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكي، المحتجز منذ عام 2015.

وواجهت الشرطة النيجيرية الاحتجاجات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وقتل صحفي وأحد كبار رجال الشرطة أيضاً في أعقاب مسيرة الاثنين الماضي.

وقتل غالبية الضحايا بعد أن فتحت قوات الأمن النار على المجموعة، ولقي أربعة منهم مصرعهم وهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة متأثرين بجراحهم من إصابات بطلقات نارية. أبوجا- وكالات