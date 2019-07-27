واشنطن: ترامب ملتزم بحماية مصالح أمريكا في «هرمز»

المصدر: عواصم - البيان

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز، واعلنت امريكا في ذات الوقت أنها ستفعل كل شيء لضمان عدم زعزعة إيران لأمن المنطقة، مقترحة في الوقت ذاته توسيع تحالف حماية الملاحة البحرية ليضم الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستفعل كل شيء لضمان عدم زعزعة إيران لأمن المنطقة ومن أجل مواصلة شراكتها مع السعودية ضد إيران. وقال بومبيو، في حوار مع «فوكس نيوز» إن «السعوديين يمثلون حليفاً جيداً للأمريكيين»، مشيراً إلى أن إيران هي «تهديد حقيقي»، والسعودية تمثل «شريكاً للولايات المتحدة في التصدي لطهران».

مقترح

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن اقترحت على فرنسا وألمانيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا الانضمام إلى التحالف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح بومبيو أن أي دولة مهتمة بأمن مضيق هرمز «يتعين عليها المشاركة لحماية، ليس فقط مصالحها الخاصة، بل وكذلك حرية المعابر المائية المفتوحة».

إفراج

إلى ذلك ذكر ناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن إيران أطلقت سراح تسعة من أفراد طاقم هندي مكون من 12 شخصاً من السفينة «إم.تي.رياح» التي ترفع علم بنما، والتي تم احتجازها في منتصف يوليو الجاري.

وأضاف الناطق باسم الوزارة، رافيش كومار أن أفراد الطاقم الذين تم إطلاق سراحهم سيكونون في طريقهم إلى الهند قريباً.

زيارة

وفي السياق قال السفير الإيراني لدى بريطانيا إن بلاده منحت الهند حق زيارة 18 هندياً من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة «ستينا إمبيرو» وتابع «هناك إجراءات مماثلة بخصوص خمسة آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى».

تريّث ألماني

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ستتخذ قراراً بشأن المشاركة في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح لشكل مثل هذه المهمة.وفي إشارة إلى خطط بريطانية لتشكيل مهمة لحماية الشحن، أضاف ماس خلال مقابلة مع صحيفة «فونك»، نشرت أمس، أنه «ينبغي أن يكون لأي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز طابع أوروبي».

ترحيب دنماركي

أكد وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود، في بيان، إن «الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في المبادرة البريطانية» لحماية الملاحة في هرمز.

وأضاف: «وبصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة»، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيظل رهناً لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك «صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء».

هذا وأفاد ناطق باسم الحكومة البريطانية،أن الفرقاطة البريطانية «مونتْ روز» الموجودة حالياً في منطقة الخليج، سترافق السفن التي تحمل العلم البريطاني.

وأضاف الناطق أنه جرى تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز سواء أكانت فُرادى أم في مجموعات، بشرط الحصول على إخطارٍ قبل عبورها بوقتٍ كافٍ.