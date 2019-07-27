معدلات التضخم في طهران تتجاوز الـ40 %

المصدر: طهران - وكالات

نخرت العقوبات الأمريكية في عضد الاقتصاد الإيراني وضاعفت من الصعوبات المحلية والخارجية التي تعاني منها طهران واقتصادها المتراجع، وسط قيود إضافية، ليتجاوز معدل التضخم 40%. وفي خطوة لوقف الاستفزازات الإيرانية قبالة مضيق هرمز، دعت مؤسسات الشحن مالكي السفن إلى إخطار البحرية البريطانية بتحركاتها قبل الإبحار صوب المضيق.

ويمر نحو خُمس نفط العالم عبر مضيق هرمز، وتنشر شركات الشحن بالفعل المزيد من حرس الأمن غير المسلحين كإجراء احترازي إضافي. وتسعى بريطانيا لتشكيل قوة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع العلم البريطاني، فيما وصفته لندن بأنه «قرصنة دولة».

وقبل أيام، قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري: «إن ارتفاع إمدادات النفط والغاز الجديدة قلص قدرة إيران على التأثير في سوق النفط العالمي». وأضاف بيري: «الإيرانيون يجدون صعوبة في التأثير على السوق مقارنة بما كانوا يلاقونه قبل 10سنوات».

ودفعت العقوبات الأمريكية إلى تراجع حاد في صادرات إيران النفطية؛ لأنها تطول الشركات والدول التي تتعامل مع النظام الإيراني في أي من مجالات إنتاج وتكرير وتصدير النفط الخام ومشتقاته. وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى جعل الصادرات النفطية الإيرانية «أقرب ما يكون إلى الصفر»، وهذا أمر تقول: «إنها ستكون قادرة على الوصول إليه خلال العام الجاري».

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إنها تعارض بقوة فرض عقوبات أمريكية على شركة طاقة صينية بزعم انتهاكها عقوبات مفروضة على قطاع النفط الإيراني.

جاءت التعليقات التي أدلت بها هوا تشون ينغ الناطقة باسم الخارجية الصينية خلال إفادة صحافية بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: «إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنرونغ بسبب أنها»انخرطت عن علم في تعاملات كبيرة لشراء أو الحصول على نفط خام من إيران".

محلياً، بسبب أزمة النفط والعقوبات وشح النقد الأجنبي، كشف مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) تجاوز معدل التضخم 40% خلال الفترة من يوليو 2018 إلى 22 يوليو الجاري، في سابقة تاريخية لم تحدث على مدار 24 عاماً مضت. وأوضح المركز الإحصائي المختص برصد وتقديم بيانات دورية للحكومة في طهران، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الثلاثاء، أن الأسر الإيرانية دفعت نفقات تقدر بنحو 48% نظير شراء المجموعة نفسها من السلع والخدمات خلال الشهر الجاري.