إيران تختبر «باليستياً» يصل مداه إلى 1000 كيلومتر

المصدر: واشنطن - وكالات

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في وزارة الدفاع «البنتاغون» أن إيران اختبرت صاروخاً باليستياً متوسط المدى وصل مداه إلى 1000 كم.

ونقل عن مسؤول أمريكي أن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديداً للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية. ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط ​​المدى يوم الأربعاء في محاولة لتحسين «مدى ودقة» منظومة الأسلحة التي تمتلكها. وأشارت الصحيفة إلى قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسريع برنامج سري للقيام بعمليات تخريب ضد الصواريخ الإيرانية.

ووصف مسؤولون أمريكيون البرنامج بأنه جزء من حملة موسعة من الولايات المتحدة، لتقويض قدرات إيران وعزلها. وبحسب الصحيفة فإن البرنامج تم تدشينه في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وتم من خلاله تسريب قطع غيار ومواد فاسدة لبرنامج إيران الصاروخي.