أوروبا تبلغ جونسون: «بريكست» لا يمكن تغييره

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، أنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة هو الوحيد الممكن بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الناطقة باسم يونكر.

وقالت مينا أندرييفا: «أجرى الرئيس يونكر محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء جونسون، وبعدما استمع إليه، جدد موقف الاتحاد الأوروبي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الأفضل والوحيد الممكن بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وأكّد له أيضاً أنّ المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لإتمام الإعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج ولبحث كل اقتراحاتها، بشرط أن تكون منسجمة مع اتفاق الخروج».

وأوضحت الناطقة أنّ المسؤولين تبادلا أرقام هاتفيهما الجوالين وتوافقا على البقاء على اتصال، مشيرةً إلى أنّ المفوضية ستظل جاهزة في الأسابيع المقبلة إذا رغبت المملكة المتحدة في إجراء محادثات وتوضيح موقفها في شكل أكثر تفصيلاً. ووصف جونسون اتفاق بريكست بغير المقبول، وقال إن حكومته ستولي أهمية للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 أكتوبر.

وحضّ كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل «بريكست»، ميشيل بارنييه، الدول الأعضاء على الحفاظ على جبهة موحدة.