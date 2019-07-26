الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيّن الروماني فيروتا مديراً مؤقتاً

المصدر: فيينا - رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا، سيقود الوكالة لحين اتفاق الدول الأعضاء على مدير جديد يخلف المدير العام الراحل يوكيا أمانو.

وأعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الاثنين الماضي، وفاة أمانو الذي ترك فراغاً قيادياً في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والغرب بعد قرار واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015، والذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وقالت الوكالة: «قرر مجلس المحافظين تعيين السيد كورنيل فيروتا قائماً بأعمال المدير العام لحين تولي مدير عام المنصب».

ويختار مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، المدير العام لولاية تستمر أربع سنوات. ويتعين أن يوافق المؤتمر العام على المرشح للمنصب.