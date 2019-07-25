بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها اليوم

المصدر: وكالات

قالت هيئة الارصاد البريطانية إنه من المتوقع أن تسجل بريطانيا أعلى درجة حرارة في تاريخها تبلغ 39 درجة مئوية في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة أن اليوم سوف يشهد طقسا" حارا بصورة استثنائية ورطوبة شديدة في أنحاء جنوب شرق البلاد، مع سطوع الشمس بقوة".

وأوضحت أنه جرى تسجيل درجة حرارة 34 درجة مئوية في حدائق كيو في لندن صباح اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق بشرق البلاد وأجزاء أخرى من البلاد هطول أمطار رعدية، حيث من المتوقع أن تقترب درجات الحرارة من المستوى القياسي في مناطق بجنوب انجلترا.