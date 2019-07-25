صحف إيرانية تبدي هلعاً بانتخاب جونسون رئيساً للوزراء في بريطانيا

المصدر: طهران - أ.ف.ب

غداة اختياره رئيساً لحزب المحافظين في بريطانيا، وبالتالي رئيساً للوزراء، حظي بوريس جونسون، أمس، بتغطية واسعة في الصحف الإيرانية، حيث شبهه بعضها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت الصحف من كل الأطياف السياسية الإيرانية خبر اختياره على رأس حزب المحافظين، ما يجعله بالتالي رئيساً للوزراء، على صفحاتها الأولى. وكتبت صحيفة «سازندغي» على صفحتها الأولى «ترامب البريطاني» فوق صورة لجونسون محتفلاً بفوزه.

من ناحيتها نشرت صحيفة «جام جام» المحافظة صورة معدّلة تظهر جونسون مرخياً ظلاً على شكل ترامب على جدار خلفه مع عنوان تقليد «أداء ترامب». أما صحيفة «اعتماد» الإصلاحية فقد عنونت صفحتها «انتخبه المتشددون» مع مقالة تتوقع ألا تطول فترة ولايته.