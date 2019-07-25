كرامب - كارنباور.. «ميني ميركل» على رأس وزارة الدفاع

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

دخلت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة، أنيغرت كرامب-كارنباور معركة مبكرة داخل الائتلاف المضطرب في البلاد، وتعهدت بتعزيز الإنفاق العسكري ضد إرادة الشركاء الصغار الاشتراكيين الديمقراطيين.

وتولت هذه السيدة المعروفة باسم «ميني ميركل»، بسبب ولائها للمستشارة أنغيلا ميركل، منصب زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي من ميركل في نهاية عام 2018، ومن المقرر أن تجري جولة انتخابية جديدة لمنصب المستشارة عام 2021 على أبعد تقدير.

وكان قد أُعلن عن تولي أنيغرت كرامب-كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وزارة الدفاع في ألمانيا عقب انتخاب أورسولا فون دير لايين التي كانت تشغل هذا المنصب رئيسة للمفوضية الأوروبية. وقد تم تعيين كرامب-كارينباور، المعروفة في ألمانيا باسم «آي كاي كاي»، خلال حفل تسلم وتسليم في برلين.

وكانت ميركل قد صرّحت سابقاً بأنه سيكون هناك بديل سريع على رأس وزارة الدفاع، لأنه لا يمكننا ترك هذا المنصب فارغاً فترة طويلة. وبات من البديهي أن تصبح كرامب-كارينباور المرشحة المفضلة لخلافة ميركل منذ انتخابها رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر، وبعد إعلان المستشارة الألمانية أنها لن تسعى لولاية أخرى بعد انتهاء فترة ولايتها الحالية عام 2021.

ومع ذلك، فإن الإعلان عن تعيين كرامب-كارينباور، البالغة 56 عاماً، على رأس وزارة الدفاع شكّل مفاجأة للبعض، خاصة أنها تعرضت لانتقادات شديدة بعد النتائج السيئة للحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.

سيرة ذاتية

ولدت أنيغرت كرامب-كارنباور في بلدة فولكونجين، ونشأت وترعرعت في بوتلغين المجاورة الواقعة على نهر السار بالقرب من الحدود مع فرنسا، على بعد نحو 40 كم من لوكسمبورغ. وعمل والدها مدرساً ومديراً في التعليم الخاص.

وقد تخرجت من المدرسة الثانوية في عام 1982 وفكرت في أن تصبح مدرّسة، لكنها قررت دراسة السياسة والقانون في جامعتي ترير وسارلاند، حيث حصلت على درجة الماجستير في عام 1990. وكارنباور متزوجة من هيلموت كارينباور، وهو مهندس تعدين متقاعد، ولديها ثلاثة أبناء يقيمون في مدينة بوتلينغن. وتمتاز وزيرة الدفاع الجديدة بأنها قارئة متعطشة وتجيد التحدث بالفرنسية.

نشاطها السياسي

انضمت أنيغرت كرامب-كارنباور إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي بينما كانت لا تزال في المدرسة الثانوية في عام 1981، وخاضت العديد من الاستحقاقات الانتخابية والتعيينات من داخل صفوف حزبها.

في أكتوبر 2018، وبعد النتائج السيئة للحزب الديمقراطي المسيحي في انتخابات الولاية في بافاريا وهيس، أعلنت المستشارة ميركل أنها لن ترشح نفسها لإعادة انتخاب زعيمة الحزب في مؤتمر الحزب الديمقراطي المسيحي في نهاية العام، مما أدى إلى انتخابات قيادية.

وقفز اسم زعيم البوندستاغ السابق في الاتحاد المسيحي الديمقراطي ورجل الأعمال فريدريش ميرز إلى السباق على الفور، بينما أعلنت كرامب-كارينباور عن ترشحها بعد فترة وجيزة. وكان ينظر إليها على أنها الوريثة التي تم اختيارها من قبل ميركل واستمراراً لأسلوبها وأيديولوجيتها الوسطية، ومع ذلك، لم تذكر المستشارة تفضيلاتها.

ومع اقتراب التصويت، أظهرت استطلاعات الرأي أن كرامب-كارنباور كانت المفضلة لناخبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعامة الناس على حد سواء. وعقدت الانتخابات في 7 ديسمبر، وتمكنت من الفوز بفارق ضئيل على ميرز في جولة الإعادة، لتصبح الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وقد دعمت كرامب-كارينبور سياسات ميركل الخاصة باللاجئين وقرارها بالسماح لهم بدخول ألمانيا في 2015-2016، والعديد منهم فروا من الحروب في الشرق الأوسط، لكنها طالبت بمزيد من التشديد تجاههم في بعض الحالات.