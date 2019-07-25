ألمانيا: الأولوية للدبلوماسية لتهدئة النزاع الإيراني

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت الحكومة الألمانية إعطاء الأولوية للمساعي الدبلوماسية لتهدئة النزاع الإيراني، في وقت تسعى دول أوروبية أخرى إلى ترسيخ اتجاه أوروبي لحل الأزمة.

وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية في برلين: «نمارس مع فرنسا وبريطانيا سياسة التهدئة، حتى لا يحدث تفاقم للوضع بالغ الخطورة في الشرق الأوسط... نحن متفقون على عزمنا التمسك بالنهج الدبلوماسي تجاه إيران».

وأضاف: إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على اتصال وثيق مع نظيريه الفرنسي والبريطاني منذ احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج، مشيراً إلى أن الشريكين الأوروبيين لديهما وجود بحري معتاد في الخليج.

وذكر الناطق أن ألمانيا تشارك على نحو مكثف في المحادثات بشأن إرسال بعثة أوروبية محتملة للخليج، وقال: «لكن الاعتبارات المنهجية المتعلقة بهذا الشأن لا تزال في بدايتها. من المبكر للغاية في الوقت الحاضر الحديث عن أشكال محتملة لدعم، أو مشاركة ألمانية».

وأوضح أنه لا توجد حتى الآن مطالب بمساهمة عسكرية ألمانية، مشيراً في المقابل، إلى التنسيق الوثيق بين الدول الثلاث، وقال: «نريد الحفاظ على قنواتنا الدبلوماسية كأوروبيين، ومواصلة الاستفادة منها في تهدئة النزاع». ورحب اتحاد الصناعات الألماني بدراسة توفير حماية أوروبية عبر مرافقة السفن في منطقة الخليج.

وقال شتيفان ماير، العضو بالإدارة التنفيذية للاتحاد: «ضمان نقل بحري تجاري فعّال، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدولة مصدرة وصناعية مثل ألمانيا. يتعلق الأمر بحماية قوة القانون الدولي عبر مهمة دفاعية.

ويتعلق هذا أيضاً بقضية التضامن بين الأوروبيين عبر انضمام ألمانيا أيضاً للمبادرة البريطانية». من جهتها، قالت وزارة الخارجية السويدية في بيان: «تشعر السويد بالقلق إزاء التطورات في مضيق هرمز.

من الضروري للغاية بالنسبة للسويد والاتحاد الأوروبي حماية حرية الملاحة. في ضوء الخطورة الشديدة للوضع في المنطقة». وأضافت: «تجري السويد حواراً على مستويات مختلفة مع المملكة المتحدة وإيران وأطراف معنية أخرى، ونأمل في التوصل إلى حل للقضايا وتهدئة الوضع المتوتر».