طهران تطالب بـ «هدنة اقتصادية»

المصدر: طهران - أ.ف.ب

ألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى استعداد طهران لتبادل الناقلات مع بريطانيا، وإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بشأن برنامج بلاده النووي والعقوبات. وصرح روحاني: «لا نريد استمرار التوتر مع بعض البلدان الأوروبية»، بحسب موقعه الرسمي.

وفي إشارة واضحة لبريطانيا، قال روحاني إنه «إذا التزمت هذه البلدان بالأطر الدولية، وتخلت عن إجراءاتها الخاطئة، بما فيها ما ارتكبوه في جبل طارق، سيشهدون رداً مناسباً من جانب إيران».

وتوترت العلاقات بين طهران ولندن، بسبب احتجاز السلطات البريطانية ناقلة إيرانية، قبالة جبل طارق، مطلع يونيو، واحتجاز طهران سفينة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

كما أكد روحاني أن إيران مستعدة لمحادثات في حال وجود «هدنة» في العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وقال روحاني: «بهذا الخصوص، تعمل بعض الدول كوسطاء، رغم أنها تقول إنها ليست وسيطة، وتعبر عن آرائها فقط».