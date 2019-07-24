فيديو .. لماذا أغلق محتجون الطريق أمام موكب بوريس جونسون؟

المصدر: وكالات

أغلق محتجون تابعون لمنظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر) المعنية بالتغير المناخي الطريق لفترة وجيزة أمام موكب رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون أثناء توجهه إلى قصر بكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وقامت الشرطة بإبعاد العديد من هؤلاء المتظاهرين وأقنعت آخرين بمغادرة طريق (ذا موول) في وسط لندن، وذلك بعد أن قاموا بتكوين صف عبر تشابك الأذرع من أجل إيقاف موكب بوريس جونسون.

وقالت منظمة السلام الأخضر إنها نظمت الاحتجاج لحث جونسون على "اتخاذ إجراءات قوية" لمكافحة تغير المناخ.

مجموعة من المحتجين على تولي #بوريس_جونسون رئاسة الوزراء في #بريطانيا يعترضون موكبه وهو في طريقه للقاء الملكة إليزابيث #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LjScMLFVtm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 24, 2019

وأضافت المنظمة أن المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر في بريطانيا جون سوفين حاول تسليم جونسون نسخة من بيان المجموعة الذي صدر في 134 نقطة بعنوان "بيان الطوارئ المناخية" الذي يعرض بالتفصيل السياسات الواسعة النطاق التي يتعين على الإدارة الجديدة تنفيذها لمنع الانهيار الكارثي للمناخ.

وقال سوفين في بيان "يجب أن يكون التغير المناخي في مقدمة وبؤرة اهتمام هذه الإدارة الجديدة منذ اليوم الأول."

وتابع سوفين قائلا "إذا كنا نريد أي فرصة لترك عالم صالح للسكن لأطفالنا، فنحن بحاجة إلى أن نرى العمل يبدأ على الفور".