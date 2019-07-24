تركيا تتنصل من التزاماتها تجاه المهاجرين

المصدر: أنقرة - وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تعليق اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تقضي باستعادتها اللاجئين العابرين من أراضيها إلى أوروبا، في خطوة تعمق التوتر السياسي بين أنقرة ودول الاتحاد.

وتسعى تركيا على ما يبدو لاستغلال ورقة المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي لوّح بفرض عقوبات على أنقرة على خلفية تنقيبها غير المشروع على الغاز قبالة سواحل قبرص.

واشترط أوغلو على الاتحاد الأوروبي علنية وقف تأشيرات الدخول للأتراك لعودة العمل بالاتفاقية مرة أخرى التي أطلق عليها اسم «إعادة القبول». وتستفيد أنقرة من الاتفاقية بمساعدات أوروبية تقدر بـ6 مليارات دولار.

وتعهدت تركيا بموجب الاتفاقية المذكورة أن تستعيد اللاجئين الذين عبروا من أراضيها إلى دول الاتحاد، الأمر الذي تتنصل منه الآن. ويأتي تنصل الوزير بعد فترة وجيزة من إعلان الاتحاد الأوروبي اعتزامه توقيع عقوبات على تركيا نتيجة التنقيب «غير القانوني» عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية الخاصة بقبرص.