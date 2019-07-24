غني يريد توضيحات بعد تصريحات ترامب عن محو أفغانستان

المصدر: كابول - أ.ف.ب

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن على الولايات المتحدة توضيح تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن أفغانستان، وخصوصاً قوله إن بإمكانه كسب الحرب بسهولة، لكنه لا «يريد قتل عشرة ملايين شخص».

وأدلى ترامب بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل، أول من أمس، وإلى جانبه رئيس وزراء باكستان عمران خان في البيت الأبيض، ومنها أن لديه خططاً لإنهاء النزاع الأفغاني بسرعة، لكن من شأنها أن تمحو هذا البلد «من وجه الأرض».

وأثارت تصريحاته سخطاً في أفغانستان.

وقال ترامب إن أفغانستان «ستمحى. ستنتهي حرفياً في عشرة أيام». وأضاف: «لا أريد أن أسلك ذلك المسار»، وأنه لا يريد قتل الملايين.