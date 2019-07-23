موجة سخرية من إيفانكا ترامب

المصدر: وكالات

وقعت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطأ إملائي اليوم (الثلاثاء)، عند نشرها تغريدة على موقع «تويتر» تهنئ من خلالها رئيس بلدية لندن السابق ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون، على فوزه بزعامة حزب المحافظين، ليصبح رسمياً، غداً (الأربعاء)، رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي، حسب تقرير نشره موقع «إيفنينغ ستاندارد» البريطاني.

وكتبت إيفانكا ترامب: «مبروك بوريس جونسون منصب رئيس وزراء (يونايتد كينغستون)»، بدلاً من «يونايتد كينغدوم» أي المملكة المتحدة.

وواجهت إيفانكا، البالغة من العمر 37 عاماً، والتي تمتلك 6.7 ملايين متابع على «تويتر»، الكثير من التعليقات الساخرة بعد الخطأ الذي صدر عنها.

وغرد أحد الأشخاص: «كينغدوم أم كينغستون؟».

وكتب شخص آخر: «أنا في الرابعة عشرة من عمري وأستطيع أن أتهجى الكلمات أفضل منك».

وقامت إيفانكا بعد فترة قصيرة بتصحيح التغريدة.

وهنأ ترامب رئيس الوزراء البريطاني الجديد فور فوزه بزعامة حزب المحافظين، وكتب في تغريدة: «تهانينا لبوريس جونسون لأنه سيصبح رئيس الوزراء الجديد للمملكة المتحدة. سيكون عظيماً!».

وتعهد بوريس جونسون، الذي سيحل محل تيريزا ماي رئيساً لوزراء بريطانيا بعدما فاز، اليوم، بزعامة حزب المحافظين، بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو من دونه بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وفاز الزعيم الجديد برئاسة الحزب بنسبة 66% من الأصوات، وحصل جونسون على 92153 صوتاً من أعضاء حزب المحافظين، أي نحو مثلَي ما حصل عليه منافسه وزير الخارجية جيريمي هنت الذي جمع 46656 صوتاً.