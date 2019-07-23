أنقرة تصعّد ضد واشنطن

المصدر: أنقرة - رويترز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده سترد على ما وصفه بتهديد أمريكي غير مقبول بفرض عقوبات على أنقرة لشرائها الدفاعات الصاروخية الروسية إس 400، مضيفاً أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تجنب مثل هذه الإجراءات.

وبدأت تركيا في تسلم شحنات من منظومة إس 400 هذا الشهر ما دفع الولايات المتحدة إلى البدء في استبعاد شريكتها في حلف شمال الأطلسي من برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة الشبح إف 35 الأمريكية لأسباب أمنية.

وتقول واشنطن إنها تخشى أن تكشف برمجيات إس 400 أسرار المقاتلة إف 35 لصالح روسيا. ويطالب عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين بفرض عقوبات، لكن ترامب أصدر تعليقات غير واضحة بشأن مثل هذه الخطوات في الأيام الماضية.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة «تي.جي.آر.تي خبر» التلفزيونية: «إذا اتخذت الولايات المتحدة موقفاً عدائياً ضدنا فسنتخذ إجراءات انتقامية كما أبلغناهم. هذا ليس تهديداً أو خدعة».