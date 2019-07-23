وفاة المدير العام لـ«الطاقة الذرية» يوكيا أمانو

المصدر: فيينا - رويترز

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، وفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، وذلك في اليوم نفسه الذي كان من المتوقع أن يعلن فيه اعتزامه ترك منصبه مبكراً بسبب مرض أثر بوضوح على صحته خلال العام الماضي.

وتوفي الياباني أمانو عن عمر 72 عاماً، وكان يتولى منصب المدير العام للوكالة منذ عام 2009 خلفاً لمحمد البرادعي، وقاد المنظمة التابعة للأمم المتحدة خلال فترة شهدت جهوداً دبلوماسية مكثفة متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما سعى دون جدوى لعودة مفتشي الوكالة إلى كوريا الشمالية.

وتتزامن وفاته مع تصعيد حاد للتوتر بين إيران والغرب بعد قرار واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي قيّد برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. وقالت الوكالة: «تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو».