تركيا تبدأ حملة ممنهجة لطرد السوريين

المصدر: إسطنبول - وكالات

أمهلت سلطات ولاية إسطنبول، أمس، السوريين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة حتى 20 من الشهر المقبل، للمغادرة، علماً أن حملة طرد للسوريين قد بدأت منذ عدة أيام.

وأكدت ولاية إسطنبول في بيان أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في إسطنبول «في إطار» نظام «الحماية المؤقتة» بعدما هربوا من سوريا نتيجة النزاع، لكن بالنسبة إلى «الداخلين» إلى تركيا «بطريقة غير شرعية»، فسوف تستمر «أعمال إلقاء القبض عليهم وإخراجهم من البلاد»، إلا أن السلطات أغلقت الباب أمام من لا يمتلكون وثائق تسجيل أنفسهم.

ولجأ إلى تركيا أكثر من 3,5 ملايين لاجئ سوري هربوا إليها نتيجة الحرب، أكثر من أي بلد آخر في العالم. وبحسب بيان لولاية إسطنبول، نشر بالتركية والعربية، سيتم إرسال السوريين المسجلين كلاجئين في مناطق غير إسطنبول، لكي يعيشوا فيها، إلى تلك المناطق التركية، أما غير المسجلين على الإطلاق فسيتم طردهم من تركيا. وجاء في البيان أن «الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة (غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة) سيتم ترحيلهم إلى المناطق المحددة من قبل وزارة الداخلية. وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول». كذلك، «تم إعطاء مهلة حتى 20 أغسطس للأجانب من الجنسية السورية حتى يعودوا إلى محافظاتهم، والذين لا يعودون قبل نهاية المهلة المؤقتة فسيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية»، وفق البيان.

وعززت قوات الأمن التركية عمليات التحقق من الهويات في الأيام الأخيرة في إسطنبول، خصوصاً في محطات المترو والحافلات وفي الأحياء التي تتركز فيها أعداد كبيرة من السوريين.

وأفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في إسطنبول الأسبوع الماضي أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54,5 في المئة إلى 67,7 في المئة في 2019.